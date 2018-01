Eisschnelllauf: Nico Ihle verpasst Podest bei EM knapp

ASB Classic Women Single Live WTA Auckland: Viertelfinale und Halbfinale NBA Timberwolves @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale Maharashtra Open Men Single ATP Pune: Finale NHL Blues @ Flyers NCAA Division I North Carolina @ Virginia Pro14 Munster -

Connacht NCAA Division I Notre Dame @ Syracuse NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Premiership Wasps -

Saracens BSL Fenerbahce -

Sakarya Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 NCAA Division I Arizona State @ Utah Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Karsiyaka -

Oldenburg Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Ocelari Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Baskets Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder

Vize-Weltmeister Nico Ihle hat bei der EM der Eisschnellläufer im russischen Kolomna einen Platz auf dem Podium knapp verpasst.

Der 32-Jährige lief bei der Kurzstreckenveranstaltung in 35,03 Sekunden auf den vierten Platz und zeigte fünf Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) zwar leicht aufsteigende Form, blieb aber dennoch deutlich hinter seiner Saisonbestzeit zurück (34,35).

"Die EM war der Wiedereinstieg in den Wettkampfrhythmus, mit Platz vier kann ich zufrieden sein", sagte Ihle in der ARD: "In Richtung Olympia war das ein richtig gutes Zeichen."

Für eine Medaille fehlten Ihle 18 Hundertstelsekunden auf den Russen Pawel Kulischnikow, der wiederum den zweiten Rang des Finnen Mika Poutala nur um vier Tausendstelsekunden verpasste (beide 34,85). Der Sieg ging an den Olympia-Dritten von Sotschi, Ronald Mulder aus den Niederlanden (34,80). Joel Dufter aus Inzell kam in 35,71 Sekunden auf Platz 13.

Frauen verpassen Podest deutlich

Bei den Frauen verpassten die beiden deutschen Starterinnen über 500 m das Podest deutlich. Gabriele Hirschbichler landete in einer Zeit von 38,97 Sekunden auf Platz acht, Roxanne Dufter (beide Inzell) musste sich in 40,73 Sekunden mit Platz 18 zufriedengeben. Über die 1500 m lief es für beide besser: Hirschbichler wurde in 1:58,18 Minuten Fünfte, Dufter in 1:59,75 Achte.

Vanessa Herzog fuhr auf der kürzeren Strecke in 37,69 Sekunden den ersten Einzelstrecken-Europameistertitel überhaupt für Österreich ein. Silber holte die russische Lokalmatadorin Angelina Golikowa (38,04), Bronze ging an die Tschechin Karolina Erbanova (38,18). Über die 1500 m triumphierte die Niederländerin Lotte van Beek (1:55,52 Min) vor der Russin Jekatarina Schischowa (1:56,57 Min) und der Niederländerin Marrit Leenstra (1:56,58 Min).

Die Kurzstrecken-EM gilt als Fingerzeig auf dem Weg nach Pyeongchang. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) hatte frühzeitig auf einen Start in Kolomna verzichtet, auch Patrick Beckert (Erfurt) und Moritz Geisreiter (Inzell) sind in der Olympiasaison nicht mit von der Partie.

Erstmals werden die Titel bei einer EM nicht nach einem Mehrkampf, sondern auf den Einzelstrecken vergeben.