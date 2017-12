Eisschnelllauf: Nico Ihle knackt Olympia-Norm über 1000 m, Pechstein Dritte

NBA Live Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn NBA 76ers @ Timberwolves World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran Basketball Champions League Yenisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom NBA Thunder @ Pacers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NHL Penguins @ Golden Knights William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins NBA Spurs @ Rockets BSL Besiktas -

Galatasaray William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle European Challenge Cup Cardiff -

Sale ACB Obradoiro -

Real Madrid William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 NHL Kings @ Flyers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 NBA Cavaliers @ Bucks Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 Session 2 Premiership Warriors -

London Irish NBA Lakers @ Warriors BSL Darüssafaka -

Trabzonspor William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 Session 1 NHL Jets @ Islanders ACB Montakit Fuenlabrada -

Iberostar Tenerife William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster NHL Maple Leafs @ Rangers

Nico Ihle knackte die Olympia-Norm über 1000 m, während sich Claudia Pechstein zwei Monaten vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang weiter in bestechender Form präsentierte. Die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin lief beim vierten Saisonweltcup in Salt Lake City über 3000 m in 3:58,69 Minuten die drittbeste Zeit. Nur die Russin Natalja Woronina und Martina Sablikova aus Tschechien waren schneller.

Pechstein hatte die Olympia-Norm über 3000 m und über ihre Paradestrecke 5000 m bereits erfüllt, auch mit der Teamverfolgung qualifizierte sich die 45-Jährige für Südkorea.

Damit steht Pechstein, die bereits 1992 in Albertville ihre erste olympische Medaille gewann, vor der Teilnahme an ihren siebten Winterspielen.

Sprinter Nico Ihle knackte die Olympia-Norm über 1000 m. Der Chemnitzer wurde in 1:07,87 Minuten 13. und erfüllte den zweiten Teil der Norm. Den ersten Teil hatte Ihle am vergangenen Wochenende denkbar knapp in Calgary/Kanada als 15. geschafft.

Der zweite deutsche Starter, Joel Dufter, wurde in 1:09,65 Letzter, der Inzeller hatte die Olympia-Norm aber bereits erfüllt.

Juskow sichert sich den Sieg auf der Olympiabahn von 2002

Den Sieg auf der schnellen Olympiabahn von 2002 sicherte sich der Russe Denis Juskow (1:06,92) vor dem Niederländer Koen Verweij (1:06,94) und seinem Landsmann Pawel Kulischnikow (1:06,94).

Bei den Frauen sorgte die Japanerin Nao Kodaira mit einem Weltrekord in 1:12,09 Minuten über dieselbe Distanz für Aufsehen. Gabriele Hirschbichler, die erstmals in dieser Saison über 1000 m in der A-Gruppe an den Start ging, wurde in 1:15,76 Minuten Letzte.