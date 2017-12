Simon Schempp beim Sprint in Anncey erneut knapp am Podium vorbei

William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Simon Schempp (Uhingen) hat beim Weltcup im französischen Annecy seinen ersten Podestplatz der Saison erneut knapp verpasst. Der Massenstart-Weltmeister überzeugte im Sprint mit einer fehlerfreien Schießleistung, wurde beim vierten Saisonsieg des abermals überragenden Norwegers Johannes Thingnes Bö aber erneut Vierter. Am vorigen Wochenende in Hochfilzen war der 29-Jährige mit zwei vierten Plätzen ebenfalls knapp am Podium vorbeigelaufen.

"Ich bin bisher im Sprint gut zurecht gekommen, heute auch wieder", sagte Schempp, dem am Ende 7,1 Sekunden auf den Überraschungs-Dritten Antonin Guigonnat (0) aus Frankreich fehlten, im ZDF: "Heute bin ich endlich mal bei null Fehlern geblieben, das ist ein super Schießergebnis. Ich bin sehr zufrieden."

Frankreichs Star Martin Fourcade (0) blieb beim 17. Weltcupsieg des bärenstark in den Olympia-Winter gestarteten Bö (0) bereits zum dritten Mal in dieser Saison nur der zweite Platz.

Sprint in Annecy: Kein weiterer Deutscher in Top 10

Die weiteren Läufer des DSV verpassten indes die Top 10. Benedikt Doll (Breitnau/2) sicherte sich als Zwölfter mit starker Laufleistung die halbe Norm für die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) kam nach einem Fehler im Stehendanschlag auf Platz 22.

Erik Lesser (Frankenhain) musste nach dem Stehendschießen dreimal in die Strafrunde und sich mit Rang 44 begnügen. Johannes Kühn (Reit im Winkl/2) wurde 38., Philipp Nawrath (Nesselwang/1) landete auf Rand 59.

Am Donnerstag hatte die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier dem Deutschen Skiverband (DSV) mit ihrem zweiten Platz im Sprint einen Podestplatz in den französischen Alpen beschert.

Beim dritten Weltcup des olympischen Winters stehen am Samstag die Verfolgungsrennen auf dem Programm. Die Frauen starten um 11.45 Uhr (im LIVETICKER), die Männer gehen um 14.45 Uhr in die Loipe. Den Abschluss bildet am Sonntag der Massenstart bei Frauen (11.45 Uhr) und Männern (14.30 Uhr, beides im LIVETICKER).