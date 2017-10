Dahlmeier als Skisportler des Jahres geehrt

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale European Challenge Cup Gloucester -

Agen NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 1 European Rugby Champions Cup Scarlets -

Bath NBA Cavaliers @ Bucks Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 BSL Galatasaray -

Fenerbahce Premiership Bath – Gloucester ACB Valencia -

Gran Canaria European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics Basketball Champions League Aris -

Bonn

Biathletin Laura Dahlmeier ist Deutschlands Skisportler des Jahres 2017. Die 24 Jahre alte Partenkirchnerin, die bei der WM in Hochfilzen fünfmal Gold geholt hatte, wurde vom DSV am Donnerstag in Künzelsau im Rahmen der Aktiven-Einkleidung für die neue Saison ausgezeichnet.

Bei der zum dritten Mal vorgenommenen Wahl unter den Nationalmannschafts-Sportlern setzte sich Dahlmeier unter anderem gegen Kombinierer Johannes Rydzek (Oberstdorf), der bei der WM im finnischen Lahti viermal triumphiert hatte, sowie Skisprung-Vizeweltmeister Andreas Wellinger (Ruhpolding) durch.

Dahlmeier folgte damit auf Skispringer Severin Freund (Rastbüchl/2015) und Kombinierer Eric Frenzel (Oberwiesenthal/2016), die sich bei den vorigen Wahlen durchgesetzt hatten.

Zur Wahl standen alle Gewinner des Goldenen Skis, die am Donnerstag in Künzelsau ausgezeichnet wurden.

Neben Dahlmeier, Rydzek, Wellinger und Vogt waren dies Viktoria Rebensburg (Kreuth/Ski alpin), Felix Neureuther (Partenkirchen/Ski alpin), Heidi Zacher (Lenggries/Skicross), Tim Hronek (Unterwössen/Skicross), Eric Frenzel, Sabrina Cakmakli (Partenkirchen/Freeski), Nicole Fessel (Oberstdorf/Skilanglauf), Simon Schempp (Uhingen/Biathlon)