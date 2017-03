Dahlmeier gewinnt Sprint in Pyeongchang

Donnerstag, 02.03.2017

Dahlmeier baute mit dem achten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Nach einer vorzüglichen Vorstellung setzte sie sich am Donnerstag vor der Norwegerin Tiril Eckhoff (+8,4 Sekunden) und der ebenfalls fehlerfreien Anais Chevalier (Frankreich/+41,6) durch.

"Es freut mich natürlich, dass es in der Gesamtwertung ganz gut ausschaut", sagte Dahlmeier, die 86 Punkte vor der Tschechin Gabriela Koukalova liegt, in der ARD. Bundestrainer Gerald Hönig schwärmte: "Es ist beeindruckend, ihre Erfolgsgeschichte geht einfach weiter."

Zweitbeste Deutsche war Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/1) auf dem siebten Rang. Denise Herrmann (Oberwiesenthal/2) wurde 25. und lag knapp vor Maren Hammerschmidt (Winterberg/3), die 28. wurde. Nadine Horchler (Willingen/2) lief auf Platz 49.

Die Männer bestreiten am Freitag mit dem Sprint über 10 km ihren ersten Wettkampf in Fernost. Am Samstag stehen die Verfolgungsrennen an, zum Abschluss noch die beiden Staffeln.

