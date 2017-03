WM: Rydzek und Frenzel bestreiten Teamsprint

Donnerstag, 02.03.2017

Rydzek und Frenzel liegen derzeit im Gesamtweltcup auf den Rängen eins und zwei und gehen als klare Gold-Favoriten in den Wettbewerb. Nach dem Springen muss dort jeder Teilnehmer in der Loipe im Wechsel mit seinem Partner fünf Runden absolvieren. Bei der WM 2015 in Falun hatten Rydzek und Frenzel Rang zwei hinter den Franzosen Francois Braud und Jason Lamy Chappuis belegt.

Rydzek kann am Freitag als erster Kombinierer viermal WM-Gold in einem Jahr holen. Rekordweltmeister ist der Allgäuer mit fünf Titeln schon jetzt.

