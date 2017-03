Vonn Trainingsschnellste - Rebensburg 16.

Donnerstag, 02.03.2017

Die zweitplatzierte Weltmeisterin Ilka Stuhec (Slowenien) hatte auf der erstmals befahrenen "Jeongseon Downhill" einen Rückstand von 0,17 Sekunden auf Vonn (1:41,17 Minuten).

Dritte wurde die WM-Vierte Sofia Goggia aus Italien (0,59 Sekunden zurück), Viktoria Rebensburg (Kreuth) war zweieinhalb Sekunden langsamer als Vonn und kam auf Rang 16. Allerdings absolvierte die beste deutsche Ski-Rennläuferin den Kurs nicht korrekt.

In Jeongseon werden am Wochenende die ersten alpinen Weltcup-Rennen der Frauen auf südkoreanischem Boden ausgetragen. Die Abfahrt am Samstag sowie der Super-G am Sonntag (jeweils 3.00 Uhr MEZ) dienen als Probe für die Olympischen Winterspiele in einem Jahr in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). In Jeongseong finden dann die Speed-Rennen sowie die Alpine Kombination statt. Die technischen Disziplinen sowie der erstmals ausgetragene Team-Wettbewerb werden im 30 Autominuten entfernten Yongpyong gefahren, dem größten Ski- und Snowboard-Gebiet Südkoreas.

Die Strecke in Jeongseong, die der renommierte Schweizer Pistenbauer Bernhard Russi konzipiert hatte, wurde bereits im Januar 2016 eröffnet, im Februar 2016 fanden dort Weltcup-Rennen der Männer statt. Die Abfahrt gewann der Norweger Kjetil Jansrud, den Super-G Carlo Janka (Schweiz).

