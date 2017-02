Ihle läuft deutschen Rekord über 500 m

Samstag, 25.02.2017

Mit seinem Rekordlauf belegte Ihle den fünften Rang, die Bestzeit stellte der Niederländer Ronald Mulder (34,18) auf. Der zweite deutsche Starter Joel Dufter (Inzell) kam in persönlicher Bestzeit (35,42) nur auf den 26. Platz. Im Vierkampf steht am Samstag noch das erste von zwei 1000-m-Rennen an.

Für die deutschen Frauen ist eine Top-Platzierung wie erwartet außer Reichweite. Gabriele Hirschbichler (38,39) auf Platz 18 und Roxanne Dufter (beide Inzell/39,27) als 27. stellten zwar persönliche Bestzeiten auf, sind aber ebenso wie Judith Dannhauer (Erfurt/38,45) auf Position 21 bereits nach dem ersten von vier Rennen abgeschlagen. Der schnellste Lauf gelang der Japanerin Nao Kodaira (36,75), die bereits bei der Einzelstrecken-WM über 500 m triumphiert hatte.