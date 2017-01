Hönig plant für WM mit Horchler

Sonntag, 22.01.2017

Die 30-jährige Horchler aus Willingen hatte am Samstag im Massenstart in Südtirol vor Laura Dahlmeier sensationell ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Damit sicherte sie sich im letzten Einzelrennen noch das WM-Ticket. In der ersten Woche in Österreich wird sie in Sprint und Verfolgung aller Voraussicht nach aber nicht zum Einsatz kommen.

Horchler soll nach ihren Starts in den Einzelrennen bei der EM in der kommenden Woche in Polen zunächst zu Hause bleiben und später nach Hochfilzen nachreisen. Damit ist auch klar, dass die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Miriam Gössner (Garmisch) keinen Platz in der Mannschaft des DSV bekommen wird. Die 26-Jährige konnte die verbandsinterne Norm nicht erfüllen und war in Antholz gar nicht mehr dabei.

Dem DSV reist mit sechs Starterinnen nach Hochfilzen. Die Gesamtweltcup-Führende Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Vanessa Hinz (Schliersee), Maren Hammerschmidt (Winterberg) Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Franziska Preuß (Haag) hatten die Norm bereits vor der Generalprobe in Antholz erfüllt. Das Quintett wird vermutlich auch geschlossen im Sprint antreten.

