Skilanglauf: Ringwald und Herrmann Vierte

Sonntag, 15.01.2017

Ringwald hatte bereits im Einzel am Freitag als Vierte den ersten Weltcup-Podestplatz einer deutschen Skilangläuferin seit fast zwei Jahren knapp verfehlt.

Ringwald und Herrmann hatten sich in den sechs Runden zu je 1,3 Kilometern permanent in der Spitzengruppe behauptet und lagen im Ziel 0,5 Sekunden hinter dem siegreichen russischen Duo Natalija Matwejewa/Julia Belorukowa. Das zweite deutsche Team mit Elisabeth Schicho (Schliersee) und Stephanie Böhler (Ibach) kam mit 24,9 Sekunden Rückstand auf Platz 13. Im Gegensatz zu dem Freistil-Rennen in Toblach wird der Teamsprint bei der WM in Lahti in der klassischen Technik ausgetragen.

Umsteigerin Herrmann hatte am Freitag bei ihrer Rückkehr zum Langlauf im Einzel-Sprint als 13. das erhoffte WM-Ticket verpasst. Für eine Teilnahme an den Titelkämpfen in Lahti (22. Februar bis 5. März) wäre ein Rang unter den besten Acht nötig gewesen. Die 28-Jährige erfüllte zwar die halbe WM-Norm, braucht aber eine weitere Top-15-Platzierung in einem Einzelrennen - bislang ist kein weiterer Start geplant.

