Dopingskandal: Steinle rechnet mit Ergebnissen

Samstag, 07.01.2017

"Nach unserem Kenntnisstand kann es gegebenenfalls bereits vor der WM geschehen", so der Boss des Deutschen Skiverbandes (DSV) am Samstag am Rande des Weltcups in Oberhof.

Der Biathlon-Weltverband IBU kündigte am Samstag für den frühen Abend eine Pressekonferenz mit Präsident Anders Besseberg an, der dann über den McLaren-Bericht sprechen möchte.

Der kanadische Chefermittler Richard McLaren hatte in seinem Bericht festgestellt, dass zu den dopingverdächtigen Athleten aus Russland 31 Biathleten gehören.

"Es muss differenziert werden"

Die IBU sperrte daraufhin zunächst zwei Athleten vorläufig und sprach von weiteren Untersuchungen gegen die 29 anderen Athleten. Zudem wird der Weltcup in dieser Saison nicht wie geplant im russischen Tjumen Station machen.

Steinle warnte allerdings vor Schnellschüssen und forderte eine genaue Auswertung. "Es muss ja differenziert werden zwischen Fakten und Verdachtsmomenten", sagte er. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, forderte Steinle von den Verbänden, "die nötigen Konsequenzen mit aller Härte zu ziehen."