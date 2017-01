Sensation: Eberhard feiert Weltcup-Sieg

Donnerstag, 05.01.2017

Für Österreichs Herren war es der erste Podestplatz in diesem Winter, in dem Anfang Februar die WM in Hochfilzen ansteht. Eberhard hatte im Finale der Vorsaison bereits den Sprintbewerb in Chanty-Mansijsk gewonnen. Die Basis für seinen jüngsten Erfolg legte der bekannt schnelle Läufer am Schießstand mit nur einem Fehlschuss.

Dominik Landertinger landete als zweitbester Österreicher auf dem elften Platz. Saison-Dominator Martin Fourcade vergibt den Sieg mit drei Fehlern beim zweiten schießen und wird Achter.

Das Ergebnis