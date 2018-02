BR Volleys holen Stelian Moculescu aus dem Ruhestand: "Konnte nicht nein sagen."

Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Tag 1 NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Copa del Rey Valencia -

Den BR Volleys ist ein Trainercoup gelungen: In Stelian Moculescu verpflichtete der Hauptstadtklub einen zwar kauzigen, aber höchst erfolgreichen Coach.

Von der Sonnenliege auf Gran Canaria zurück auf die Trainerbank: Stelian Moculescu hat seinen Ruhestand beendet und bei den Berlin Recycling Volley angeheuert. Deutschlands erfolgreichster Volleyballtrainer flog am Montag aus dem Urlaub nach Berlin, wo der Nachfolger des entlassenen Luke Reynolds am Nachmittag bereits die erste Trainingseinheit leiten sollte. Sein Debüt beim Hauptstadtklub gibt der 67-Jährige am Mittwoch in der Champions League gegen Titelverteidiger Zenit Kasan geben.

"Ich habe in den anderthalb Jahren seit meinem Abschied beim VfB Friedrichshafen viele Angebote aus dem Ausland erhalten, diese jedoch alle ausgeschlagen. Jetzt hat Berlin mich gerufen, und nach dem besonderen Abschied, der mir hier nach der Finalserie 2016 bereitet wurde, konnte ich nicht nein sagen", wurde Moculescu in einer Pressemitteilung zitiert: "Mich reizt diese Herausforderung ungemein."

Sportliche Weiterentwicklung war kaum erkennbar

Die BR Volleys kassierten in den ersten 21 Saisonspielen acht Niederlagen, zudem war eine sportliche Weiterentwicklung unter Reynolds kaum erkennbar. "Der Trainer konnte dem Team leider keine neuen Impulse geben", sagte Klubmanager Kaweh Niroomand: "Es war ein mutiger Schritt, einem jungen Coach wie Luke Reynolds eine Chance zu geben. Er hat auch ohne Zweifel sein Bestes gegeben. Um unsere Saisonziele in Meisterschaft und Champions League zu wahren, mussten wir dennoch reagieren."

Nun soll es der alte Fuchs Moculescu richten. Der gebürtige Rumäne hat den Volleyball in Deutschland geprägt wie kein Zweiter. Seine Art war mitunter kauzig bis schroff - aber die Erfolge geben ihm recht: Als Vereinstrainer wurde er insgesamt 18 mal deutscher Meister, 19 mal Pokalsieger und 2007 sogar Champions-League-Sieger mit dem VfB Friedrichshafen, den er von 1997 bis 2016 höchst erfolgreich coachte. Außerdem betreute Moculescu fast ein ganzes Jahrzehnt lang die deutsche Nationalmannschaft (1999 bis 2008).

Mit Erfahrung zum Sieg

Nach 40 Jahren als Hallentrainer verabschiedete sich der 67-Jährige vor zwei Jahren kurzzeitig in den Ruhestand und fungierte zuletzt als Headcoach der österreichischen Beachvolleyball-Nationalmannschaft. "Mit seiner Vita, seiner fachlichen Expertise und Autorität ist Stelian in unseren Augen der richtige Mann", glaubt Niroomand.

In früheren Zeiten, als sie noch für verschiedene Vereine kämpften, waren sich die Alphatiere Niroomand und Moculescu nicht immer grün. "Wir haben leider nie eine Wellenlänge gefunden", hatte Moculescu bei seinem Abschied in der Max-Schmeling-Halle im Mai 2016 gesagt. Die Zeiten haben sich geändert.