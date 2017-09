EM: Koslowski nominiert sieben Debütantinnen

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Panthers Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinale -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 1 Premiership Northampton -

Bath HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale National Rugby League Eels -

Cowboys Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Premiership Newcastle -

Saracens World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs Willie Monroe Jr World Championship Boxing Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Unicaja Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 Premiership Exeter -

Wasps

Bundestrainer Felix Koslowski hat für die Volleyball-EM in Baku/Aserbaidschan sieben Debütantinnen berufen. Angeführt wird das Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bei der Endrunde (22. September bis 1. Oktober) von Kapitänin Maren Fromm (31).

Nicht berücksichtigt wurde die erst 20 Jahre alte Diagonalspielerin Kimberly Drewniok (VC Wiesbaden). "Es war die schwierigste Entscheidung in diesem Sommer. 'Kimi' hat in den Länderspielen angedeutet, dass sie in Zukunft sicher eine heiße Kandidatin für die Nationalmannschaft ist", sagte Koslowski.

Die sieben Spielerinnen ohne jede EM-Erfahrung sind Irina Kemmsies, Marie Schölzel, Lisa Gründing, Leonie Schwertmann, Louisa Lippmann, Tanja Großer und Anna Pogany. Dagegen geht Fromm, erfahrenste Spielerin im Kader, bereits in ihre sechste Europameisterschaft.

Vor dem Turnier absolviert die DVV-Auswahl in Brüssel ein offizielles Länderspiel (16. September/19.00 Uhr) und zwei Trainingsspiele gegen Belgien. In der EM-Vorrunde geht es gegen Polen (22. September/18.30), Ungarn (24./18.30) und Gastgeber Aserbaidschan (25./16.00).

Das deutsche EM-Aufgebot im Überblick