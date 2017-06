Koslowski: Ziel ist Finalrunde

Erlebe

live AEGON International Women Single Mo Live WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 ATP The Boodles: Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 ATP The Boodles: Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 ATP The Boodles: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 ATP The Boodles: Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Der Kader der Volleyballerinnen für den Grand Prix (7. bis 30. Juli) steht. "Die Nominierung ist immer der schwerste Teil meines Jobs, muss aber auch gemacht werden. Jetzt hat die Gruppe die Möglichkeit, sich einzuspielen", sagte Bundestrainer Felix Koslowski über sein 14-köpfiges Aufgebot.

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation und dem zweiten Platz beim prestigeträchtigen Montreux Masters will Koslowski nun zumindest die Finalrunde in Ostrau/Tschechien erreichen. Dafür muss seine Mannschaft unter den besten drei Teams der Vorrunde landen, die dann am 29. und 30. Juli mit Gastgeber Tschechien um den Sieg und den damit verbundenen Aufstieg in die Gruppe eins kämpfen.

Koslowski berief Denise Hanke, Jennifer Pettke, Jana Poll und Neuling Kimberley Drewniok in sein Aufgebot. Dafür bleiben Maren Brinker (Çanakkale Belediyespor), Dora Grozer (VC Wiesbaden) und Juliane Langgemach (USC Münster) zu Hause. Lena Möllers (Beziers/Frankreich) hält sich als Backup bereit.

Los geht es in Ruse/Bulgarien (7. bis 9. Juli), dann folgen die Turniere in Almaty/Kasachstan (14. bis 16. Juli) und Vancouver/Kanada (21. bis 23. Juli).