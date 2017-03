Volleyballerinnen testen gegen Ungarn

Freitag, 03.03.2017

"Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, da es der einzige Test vor der WM-Qualifikation ist", sagte Bundestrainer Felix Koslowski. Ungarn ist bei der EM in Baku/Aserbaidschan (22. September bis 1. Oktober) Vorrundengegner der DVV-Frauen.

Vorher steht die WM-Qualifikation in Viano do Castelo/Portugal (30. Mai bis 4. Juni) an. Gegner sind der Gastgeber, Frankreich, Finnland, Slowenien und Estland, nur der Gruppensieger fährt zur WM 2018 in Japan.

