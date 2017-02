Verband diskutiert Einsatz von Transsexuellem

Dienstag, 21.02.2017

Zuvor hatte die Angreiferin unter ihrem Geburtsnamen Rodrigo für das belgische Männerteam Dero Zele-Berlare gespielt.

Laut Corriere dello Sport wandte sich Mauro Fabris, Präsident der italienischen Volleyball-Liga der Frauen, mit der Bitte um Klärung des Sachverhalts sowohl an das Olympische Komitee als auch an den nationalen Verband. "Wir haben vollen Respekt vor den einzelnen Spielern. Doch wir müssen wissen, welche Regeln in solchen Fällen gelten. Nicht in allen Ländern sind die Prozeduren zur Geschlechtsumwandlung dieselben", sagte Fabris.

Laut verschiedener italienischer Medienberichte gibt es die Befürchtung, dass weitere Teams auf Transsexuelle zurückgreifen könnten, um deren physische Stärke zu nutzen.

