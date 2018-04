UFC: Conor McGregor dank Kaution wieder auf freiem Fuß

World Rugby Sevens Series Live Hongkong: Tag 2 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 2 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 2 Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Halbfinale NHL Rangers @ Flyers Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Halbfinale NBA Nuggets @ Clippers Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 2 NHL Devils @ Capitals World Rugby Sevens Series Hongkong: Tag 3 Davis Cup Men National_team Spanien -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Italien -

Frankreich: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro BSL Anadolu Efes -

Besiktas Premiership Exeter -

Gloucester NBA Mavericks @ 76ers Family Circle Cup Women Single WTA Charleston: Finale Davis Cup Men National_team USA -

Belgien: Tag 3 Monterrey Open Women Single WTA Monterrey: Finale NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Sheffield Liga ACB Valencia -

Saski Baskonia Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Viertelfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Viertelfinale Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Viertelfinale Premiership Newcastle -

Sale Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Halbfinale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Halbfinale BSL Besiktas -

Gaziantep Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Halbfinale Pro14 Leinster -

Treviso Liga ACB Saski Baskonia -

Teneriffa Swiss Women's Championship Biel Women Single WTA Lugano: Finale Grand Prix Hassan II Men Single ATP Marrakesch: Finale Premiership Saracens -

Bath Liga ACB Malaga -

Barcelona Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Finale Premier League Darts Premier League: Rotterdam Premier League Darts Premier League: Rotterdam Session 2 European Challenge Cup Gloucester -

Newcastle

UFC-Star Conor McGregor wurde gegen eine Kaution aus der Polizei-Gewahrsam entlassen. Dabei musste McGregor tief ins Portemonnaie greifen, die Kaution betrug 50.000 US-Dollar.

McGregor war zusammen mit seinem Team unangemeldet am Pressetag der UFC 223 im New Yorker Barclays Center aufgetaucht, fing an zu randalieren und attackierte den Transport-Bus der anderen Kämpfer.

Ziel des Angriffs soll der Russe Nurmagomedov gewesen sein, der sich am Vortag mit McGregors Teampartner Artem Lobov gestritten hatte. Nachdem der Ire und sein Team den Bus mit einer Mülltonne und einem Absperrgitter beschädigt hatten, flüchteten sie aus der Tiefgarage der Arena.

Durch den Angriff wurde unter anderem Michael Chiesa, der ebenfalls bei UFC 223 antreten sollte, durch Glassplitter verletzt. Als direkte Konsequenz der Ausschreitungen wurden mehrere Kämpfe abgesagt. McGregor stellte sich schließlich der Polizei und wurde in Handschellen vor ein New Yorker Gericht gebracht.

UFC-Präsident Dana White: "Komplett inakzeptabel"

"Komplett inakzeptabel" lautete das Urteil von UFC-Präsident Dana White. Er forderte, dass McGregor dafür ins Gefängnis gehen solle. Als erste Konsequenz wurde Artem Lobov, der bei UFC 223 antreten sollte, von der Fight Card zurückgezogen. White sprach vom "widerwärtigsten Moment der UFC-Geschichte".

Trotz der Haftentlassung muss McGregor am 14. Juni vor Gericht erscheinen. Er wird in drei Fällen wegen Körperverletzung und in einem Fall wegen Sachbeschädigung angeklagt.