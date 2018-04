UFC: Conor McGregor nach Bus-Attacke in Polizei-Gewahrsam

Monterrey Open Women Single Live WTA Monterrey: Tag 4 World Rugby Sevens Series Live Hongkong: Tag 1 Davis Cup Men National_team Italien -

Der ehemalige UFC-Doppelchampion Conor McGregor ist unangemeldet auf dem Pressetag für UFC 223 im Barclays Center in New York aufgetaucht - und ist dort komplett ausgerastet. Er stellte sich inzwischen der Polizei.

Conor McGregor wurde am deutschen Freitagmorgen in New York festgenommen. Der Ire stellte sich nach seiner Attacke und muss nun mit harten Sanktionen rechnen - von staatlicher wie von Seite der UFC aus. "Das war ein echt miese Entscheidung für seine Karriere", stellte Präsident Dana White fest.

Der irische MMA-Fighter, der am Samstag seinen UFC-Gürtel im Leichtgewicht an Khabib Nurmagomedov oder Max Holloway verlieren wird, stürmte zusammen mit seinem Team die Tiefgarage des Barclays Centers und bewarf den Bus, der die Kämpfer wieder ins Hotel bringt, unter anderem mit einem Absperrgitter und einer Mülltonne.

McGregor-Attacke verletzte Michael Chiesa

Medienberichten zufolge soll es McGregor dabei um den Russen Nurmagomedov gegangen sein. Am Dienstag war es zwischen Nurmagomedovs Team und McGregors Teampartner Artem Lobov zu einem Streit gekommen, wie GNP1 berichtet.

Bei der Attacke ging eine Scheibe des Busses zu Bruch, die Splitter verletzten Michael Chiesa, der bei UFC 223 gegen Anthony Pettis kämpfen soll. Wie schwer die Schnittverletzungen im Gesicht des US-Amerikaners sind, ist noch unklar. Derzeit weilt Chiesa im Krankenhaus.

"Conor ist komplett durchgedreht und hat auf den Bus, in dem wir waren, eingeschlagen auf der Suche nach Khabib", wird Chiesas Coach Rick Little von MMAJunkie zitiert. "Eine Million Sicherheitskräfte mussten ihn zurückhalten."