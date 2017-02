Missbrauch: Arzt in 22 Fällen angeklagt

Donnerstag, 23.02.2017

Der 53-Jährige, der zudem Arzt an der Michigan State University war, bestreitet die Vorwürfe, sieht sich auch anderen Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt, zudem soll er im Besitz von Kinderpornographie gewesen sein.

Seit fünf Monaten wurde gegen ihn ermittelt, in dieser Zeit haben sich 81 Personen bei der Polizei gemeldet und den Nassar beschuldigt. In einer Fernsehsendung wurde Nassar unter anderem von der dreimaligen US-Meisterin Jessica Howard und Sydney-Olympionikin Jamie Dantzscher be

"Ein Opfer hat erklärt, dass sie und alle anderen Turnerinnen Nassar vertraut haben, und dass er wie ein Gott für sie gewesen ist", erklärte eine Polizistin in einer eidesstattlichen Erklärung. "Weil es ihnen allen passierte, dachten sie, dass es normal sei." So soll Nassar im Zuge von Behandlungen Finger in seine Opfer eingeführt haben. Seine Verteidigung behauptet, es handle sich dabei um akzeptable Formen der Behandlung - für Staatsanwalt Bill Schuette eine "ungeheuerliche" Aussage.

