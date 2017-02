Meniskusriss: Rückschlag für Toba

Donnerstag, 09.02.2017

Trotz dieser schweren Verletzung hatte der 26-Jährige noch eine Übung am Pauschenpferd geturnt, was in der Öffentlichkeit große Bewunderung auslöste.

"Das Kreuzband ist zum Glück heil geblieben", schrieb Toba bei Facebook. Der deutsche Ringe-Meister war für seine außergewöhnliche Willensleistung unter anderem mit dem "Bambi" ausgezeichnet worden. Ungeachtet dieses neuerlichen operativen Eingriffs plant der Niedersache sein Comeback bei den nationalen Titelkämpfen im Rahmen des Deutschen Turnfestes Anfang Juni in Berlin.

