Kunstturn-EM 2020 in Baku und Paris

Dienstag, 07.02.2017

Die europäischen Titelkämpfe werden der letzte internationale Härtetest vor den Olympischen Spielen im Sommer 2020 in Tokio sein. In diesem Jahr wird die Turn-EM im April im rumänischen Cluj ausgetragen, 2018 im August in Glasgow. Für 2019 steht die ausrichtende Stadt noch nicht fest.

Turnen im Überblick