Ovtcharov übersteht Erstrundenkrimi

Mittwoch, 31.05.2017

"Das war ein ganz angenehmes Auftaktspiel", sagte Rekordeuropameister Boll nach seinem 4:0-Spaziergang gegen den hoffnungslos unterlegenen Schotten Gavin Rumgay: "Man spürt, dass man den Gegner im Griff hat und nicht viel anbrennen kann. Da probiert man auch schon einmal etwas aus."

Ovtcharov präsentierte sich nach dem 4:2 gegen den Tschechen Lubomir Jancarik erleichtert in der Mixed Zone: "Es war gut, von Anfang an gefordert gewesen zu sein. Mit einem halben Bein schon ausgeschieden zu sein und das überstanden zu haben, gibt Auftrieb für die kommenden Runden."

Zwischenzeitlich wurde es tatsächlich unangenehm für den etwas angespannt wirkenden deutschen Hoffnungsträger, vor allem die langen Ballwechsel bereiteten ihm zunächst Probleme. "Ich hatte mich sehr auf einen guten ersten Rückschlag konzentriert, aber je länger das Spiel dauerte, desto länger wurden die Ballwechsel", erklärte der 28-Jährige.

Ovtcharov: "Das geht in Richtung Tennis"

Das liege auch an den neuen Plastikbällen. "Da kommen einfach wahnsinnig viele Bälle zurück. Das geht in Richtung Tennis. Da muss man stabil sein. Zum Glück ist mir das gelungen."

Von einem richtigen Heimvorteil war in der umfunktionierten Messehalle zu Düsseldorf zunächst nichts zu spüren: Ovtcharov nahm das Publikum in Schutz: "Es hat vielleicht einen klareren Sieg erwartet. Der Tscheche ist eher unter Insidern bekannt, da waren sie erstmal überrascht. Aber im letzten Satz haben sie mich gut gepusht und mir sehr geholfen"

Boll trifft in der zweiten Runde am Mittwochnachmittag auf den Weltranglisten-57. Jakub Dyjas (Polen), Ovtcharov bekommt es mit dem 41 Plätze tiefer geführten Engländer Paul Drinkhall zu tun. Medaillen-Hoffnung Solja kämpft gegen Szandra Pergel aus Ungarn um den Einzug in die dritte Runde.

Auch Franziska in Runde zwei

Vor rund 3000 Zuschauern zogen auch Patrick Franziska (Saarbrücken), Bastian Steger (Bremen), Ruwen Filus (Fulda) und Ricardo Walther (Bergneustadt) in die nächste Runde ein. Die Zweitrunden-Partien finden am Donnerstag ab 14.15 Uhr statt.

Bei den Damen sah die Bilanz dagegen schlechter aus. Nur das Trio mit der Mannschafts-Olympiazweiten Petrissa Solja (Berlin), der deutschen Meisterin Kristin Silbereisen und Sabine Winter (beide Kolbermoor) schaffte den Sprung in Runde zwei. Die WM-Debütantinnen Chantal Mantz (Berlin), Nina Mittelham (Bad Driburg) und Wan Yuan (Bingen-Münster/Sarmsheim) scheiterten schon an ihren Auftakthürden.

Boll/Ma im WM-Achtelfinale

Boll und Chinas Topspieler Ma Long haben indes das Doppel-Achtelfinale erreicht. Das sogenannte Legendendoppel setzte sich in seinem Zweitrunden-Match gegen die indische Kombination mit Bolls Klubkollege Sharath Kamal Achanta sowie Sathiyan Gnanasekaran sicher mit 4:1 durch.

In der Runde der besten 16 treffen Boll/Ma nun am Donnerstag (12.15 Uhr) in einem für den weiteren Wettbewerb richtungweisenden Duell auf das chinesische Favoriten-Duo mit Titelverteidiger Xu Xin und dem Weltranglistenzweiten Fan Zhendong. Der Sieger des Matches darf sich nahezu beste Chancen auf den Titelgewinn ausrechnen.

Weikert bleibt ITTF-Präsident

Abseits des Turniers wurde der Limburger Thomas Weikert für drei weitere Jahre als Präsident des Tischtennis-Weltverbandes ITTF bestätigt. Auf dem Wahlkongress am Rand der WM in Düsseldorf wählten die Delegierten aus 208 stimmberechtigten Mitgliedsverbänden des weltweit größten Spitzenfachverbandes (226 Mitgliedsverbände) den seit 2014 an der Verbandsspitze stehenden Juristen erneut.

In einer Kampfabstimmung setzte sich Weikert mit 118:90 Stimmen gegen den belgischen Gegenkandidaten und Ex-Europameister Jean-Michel Saive durch.