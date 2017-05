Alle Damen-Doppel in Runde zwei

Dienstag, 30.05.2017

Am Mittwochabend treffen sie um 18.00 Uhr in der zweiten Runde auf die Luxemburgerinnen Lian Ni Xia und Sarah De Nutte.

Auch Nina Mittelham und Kristin Silbereisen (Bad Driburg/Kolbermoor) nahmen ihre Auftakthürde erfolgreich. Sie setzten sich gegen die Italienerinnen Chiara Colantoni/Debora Vivarelli mit 4:1 durch und treffen am Mittwoch auf das österreichisch-kanadische Duo Sofia Polcanova und Mo Zhang.

Ebenfalls unter den besten 32 stehen Chantal Mantz und Yuan Wan (Berlin/Bingen-Münster/Sarmsheim). Sie gewannen gegen die Spanierinnen Sara Ramirez und Zhang Xuan 4:3.

Für die erste Runde im Einzel am Mittwoch haben die deutschen Stars allesamt machbare Aufgaben zugelost bekommen. Die deutsche Nummer eins, Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), trifft auf den Tschechen Lubomir Jancarik, Rekord-Europameister Timo Boll kämpft in seiner Wahlheimat gegen Gavin Rumgay aus Schottland um den Einzug in die Runde der besten 32. Die Mannschafts-Olympiazweite Petrissa Solja (Berlin) spielt gegen die US-Amerikanerin Wu Yue.

