"Weiche Lösung" bei DTTB-Nominierung

Mittwoch, 10.05.2017

Walther nimmt als sechster Einzelspieler und auch im Doppel an dem "Heimspiel" teil. Mengel und Duda erhielten nach der verlorenen Ausscheidung um einen WM-Einzelstart als Trostpflaster Plätze im Mixed-Turnier. "Alle drei", begründete Roßkopf sein WM-Splitting, "hätten ein Nominierung verdient gehabt, aber es gab eben nur einen sechsten Einzelplatz."

Zuvor waren bei den Herren bereits die Top-10-Stars Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Timo Boll (Düsseldorf) sowie Bastian Steger (Bremen), Patrick Franziska (Saarbrücken) und Ruwen Filus (Fulda) nominiert worden. Ovtcharov, Boll, Steger hatten ihren WM-Platz schon im Vorjahr als Bonus für Olympia-Bronze mit der Mannschaft ebenso zugesichert bekommen wie Rio-Ersatz Franziska.

Bei den Damen hatte ein Sextett für Düsseldorf praktisch auch schon vor der offiziellen Berufung des WM-Teams festgestanden. Bundestrainerin Jie Schöpp vertraut auf Top-20-Spielerin Petrissa Solja (Berlin), Sabine Winter, Kristin Silbereisen (beide Kolbermoor) sowie ein Nachwuchs-Trio mit Nina Mittelham (Bad Driburg), Chantal Mantz (Berlin) und Wan Yuan (Bingen/Münster-Sarsheim). Die aus China stammenden DTTB-Spitzenspielerinnen Han Ying (Tarnobrzeg/Düsseldorf) und Shan Xiaona (Berlin) sind bei WM-Wettbewerben anders als bei Olympia- und EM-Turnieren nicht spielberechtigt.

In den Doppel-Konkurrenzen treten Boll und Solja mit chinesischen Partnern an. Boll spielt im Herren-Wettbewerb wie schon 2015 in Suzhou/China mit Olympiasieger und Weltmeister Ma Long, Solja bildet mit dem nicht für das Einzel qualifizierten WM-Zweiten Fang Bo ein Mixed-Paar. Zudem spielt Franziska an der Seite des dänischen Doppel-Europameister Jonathan Groth.

Das Aufgebot des DTTB für die WM in Düsseldorf (29. Mai bis 5. Juni):

Herren: Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), Timo Boll (Düsseldorf), Bastian Steger (Bremen), Ruwen Filus (Fulda), Patrick Franziska (Saarbrücken), Ricardo Walther, Benedikt Duda, Steffen Mengel (alle Bergneustadt).

Damen: Petrissa Solja (Berlin), Sabine Winter, Kristin Silbereisen (beide Kolbermoor), Nina Mittelham (Bad Driburg), Chantal Mantz (Berlin), Wan Yuan (Bingen/Münster-Sarsheim).