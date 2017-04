Boll-Team Düsseldorf wieder im Finale

Sonntag, 30.04.2017

Im entscheidenden dritten Play-off-Halbfinale setzten sich die Titelverteidiger gegen Vizemeister 1. FC Saarbrücken mit 3:0 durch und feierten damit den notwendigen zweiten Sieg.

In seinem neunten DM-Endspiel in zehn Jahren greift Hauptrundengewinner Düsseldorf, der im Saisonverlauf schon den Pokal gewonnen hat und außerdem noch im Champions-League-Finale steht, am 10. Juni (Samstag) in Frankfurt nach seinem 29. Meister-Titel. Gegner der Rheinländer ist der TTC Fulda-Maberzell, der im Halbfinale Ex-Meister TTF Ochsenhausen in zwei Spielen ausgeschaltet hatte.

