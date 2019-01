Australian Open: Görges verliert überraschend in Runde eins

Julia Görges ist bei den Australian Open in Runde eins gescheitert. Als eine von sechs deutschen Spielerinnen in Melbourne scheiterte sie an Danielle Collins. Rafael Nadal bewältigte seine Aufgabe ohne Probleme. Im Verlaufe des deutschen Morgens sind auch Jan-Lennard Struff und Roger Federer gefordert. Aktuell spielt Angelique Kerber gegen Polona Hercog (im LIVETICKER).

Die deutsche Nummer zwei und Wimbledon-Halbfinalistin Görges unterlag Danielle Collins aus den USA nach 2:24 Stunden 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Im zweiten Satz hatte Görges bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen und war nur zwei Punkte vom Einzug in die nächste Runde entfernt gewesen.

"Leider habe ich ihr die Chance gegeben zurückzukommen", sagte Görges, die leicht erkältet war: "Natürlich bin ich enttäuscht, darüber müssen wir nicht reden. In den ersten zwei Sätzen war es ein gutes Match, aber ich habe es aus der Hand gegeben."

Julia Görges bei Australian Open früh ausgeschieden

Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe, Nummer 14 der Setzliste, schied bei Temperaturen von knapp 30 Grad als erste von insgesamt sechs deutschen Tennisspielerinnen aus. Zum Auftakt des Jahres hatte Görges ihren Titel beim WTA-Turnier in Auckland/Neuseeland erfolgreich verteidigt. Die Weltranglisten-35. Collins hatte bis dato noch kein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Bis zum 6:5 im zweiten Satz lief für Görges alles nach Plan, doch plötzlich ließen sie ihr Aufschlag und die Vorhand im Stich. Insgesamt servierte sie neun Doppelfehler, vier davon im zweiten Satz, und kassierte ihre erste Auftaktniederlage bei den Australian Open seit ihrem Melbourne-Debüt vor zehn Jahren.

Rafael Nadal bewältigt Pflichtaufgabe souverän

Rafael Nadal hingegen hat sich zum Auftakt der Australian Open in Melbourne keine Blöße gegeben. Der Weltranglistenzweite aus Spanien gewann gegen den Australier James Duckworth 6:4, 6:3, 7:5. Für den 32-Jährigen war es das erste offizielle Match seit seiner Aufgabe im Halbfinale der US Open im September.