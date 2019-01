Dominic Thiem bei den Australian Open 2019: Auslosung, Spielplan, Livestream

Dominic Thiem hat bei den Australian Open 2019 eine knifflige Auslosung erwischt. Zum Auftakt des ersten Grand Slams des Jahres trifft Österreichs Nummer eins auf Benoit Paire aus Frankreich. SPOX erklärt den Spielplan in Down Under und erklärt, wo Thiem im Livestream zu sehen ist.

Auslosung: Thiem zum Auftakt gegen Paire

In der ersten Runde trifft Thiem auf Benoit Paire. Der Franzose ist zur Zeit die Nummer 55 der Welt und zählt zu den unangenehmen Erstrundengegnern. Die beiden trafen bislang ein Mal aufeinander: Vor zwei Jahren setzte sich Thiem in Melbourne in vier Sätzen durch.

Als erster gesetzter Spieler würde Thiem in Runde drei auf Lucas Pouille, die Nummer 28 der Setzliste treffen. Sollte der Niederösterreicher das Viertelfinale erreichen, könnte es zum Aufeinandertreffen mit Alexander Zverev kommen. Hier geht es zur kompletten Auslosung der Australian Open 2019.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den Australian Open

Jahr Abschneiden 2018 Achtelfinale 2017 Achtelfinale 2016 3. Runde 2015 1. Runde 2014 2. Runde

Australian Open im Livestream: Wo kann ich Thiem live sehen?

In Österreich hat sich Servus TV erstmals die Rechte an den Matches von Dominic Thiem gesichert. Für die nächsten drei Jahre wird der Privatsender die Matches von Österreichs Nummer eins in Melbourne live übertragen. Servus TV bietet hier zudem einen Livestream an.

Eurosport zeigt die Australian Open komplett live. Auf dem Eurosport Player werden alle Matches von allen Courts übertragen.

Spielplan bei den Australian Open: Wann spielt Thiem?

Bei den Australian Open gibt es eine Night Session, die um 19:00 Uhr Ortszeit (9 Uhr MEZ) startet. Die Day Session wird um 11 Uhr (1 Uhr MEZ) eröffnet. Die Spiele der Night Session finden nur in der Rod Laver- und Margaret Court-Arena statt.

Wann genau Dominic Thiem sein Auftaktmatch bestreitet, ist noch nicht klar. Der Spielplan wird im Laufe des Wochenendes bekanntgegeben.

Datum Day-Session Night-Session Event Montag, 14.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 15.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 16.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 17.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 18.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 19.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 20.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen Montag, 21.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr 4. Runde Herren und Damen Dienstag, 22.1. ab 1 Uhr ab 9 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Mittwoch, 23.1. ab 1 Uhr ab 9.30 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Donnerstag, 24.1. ab 4 Uhr ab 9.30 Uhr Halbfinale Damen und Herren Freitag 25.1. - ab 6 Uhr Finale Damen-Doppel, Halbfinale Herren Samstag, 26.1. - ab 9.30 Finale Damen und Finale Mixed Sonntag, 27.1. - ab 5 Uhr Finale Herren-Doppel, Finale Herren

Preisgeld bei den Australian Open 2019

Mit insgesamt 62,5 Millionen ausgeschütteten Australischen US-Dollar (39,14 Millionen Euro) hat der Veranstalter das Preisgeld in diesem Jahr auf eine neue Rekordsumme erhöht.