Australian Open: Roger Federer mühelos - Kerber und Nadal mit Night-Session

Am fünften Tag der Australian Open in Melbourne hat sich Roger Federer mühelos für die nächste Runde qualifiziert. Im weiteren Verlauf des Tages treten auch Angelique Kerber und Rafael Nadal an. Aktuell kommt es zum Duell zwischen Maria Sharapova und Caroline Wozniacki (LIVETICKER).

Titelverteidiger Roger Federer hat das Generationenduell mit Taylor Fritz gewonnen und ohne Satzverlust das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der 37 Jahre alte Schweizer setzte sich gegen seinen 16 Jahre jüngeren Herausforderer 6:2, 7:5, 6:2 durch. Für Federer war es der 17. Sieg nacheinander in Melbourne, 2017 und 2018 hatte er jeweils den Titel beim Grand-Slam-Auftakt geholt.

In der nächsten Runde wartet auf Federer das nächste Match gegen einen Youngster. Der Grieche Stefanos Tsitsipas (20) gilt neben dem Hamburger Alexander Zverev (21) als einer der hoffnungsvollsten Spieler der neuen Generation. Der Weltranglisten-15. schaffte zum zweiten Mal nach Wimbledon 2018 den Einzug ins Achtelfinale eines Grand Slams. Tsitsipas gewann gegen Nikolos Basilaschwili (Georgien) 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Die wichtigsten ATP-Ergebnisse des Tages im Überblick

Roger Federer (SUI/3) Taylor Fritz 6:2, 7:5, 6:2 Karen Abgarowitsch Chatschanow (RUS/10) Roberto Bautista Agut (7.30 Uhr) Rafael Nadal (ESP/2) Alex De Minaur (9 Uhr im LIVETICKER) Marin Cilic (CRO/6) Fernando Verdasco (10.15 Uhr)

Die wichtigsten WTA-Ergebnisse des Tages im Überblick