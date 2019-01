Australian Open: Siegemund raus, Kohli unter Druck - später Zverev und Djoker

Am vierten Tag der Australian Open in Melbourne ist Laura Siegemund gescheitert. Auch für Philipp Kohlschreiber sieht es aktuell nicht gut aus (LIVETICKER). Später am Tag stehen spannende Duelle an. Maximilian Marterer, Alexander Zverev, Novak Djokovic und Serena Williams sind im Einsatz.

Laura Siegemund ist zwei Tage nach ihrem überraschenden Auftaktsieg in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Metzingen unterlag Hsieh Su-Wei (Taiwan/Nr. 28) nach 1:33 Stunden 3:6, 4:6. Damit ist Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, die am Freitag ihr Drittrundenmatch bestreitet, die letzte deutsche Spielerin im Turnier.

Siegemund war am Dienstag gegen die ehemalige Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka ihr erster Grand-Slam-Sieg nach dem im Mai 2017 erlittenen Kreuzbandriss gelungen. Gegen die trickreiche Hsieh, mit der Siegemund in der Vergangenheit ab und zu gemeinsam im Doppel angetreten war, vergab sie zu viele Chancen. Alleine acht Breakbälle ließ Siegemund liegen.

Sechs deutsche Spielerinnen hatten sich für das erste Majorturnier der Saison qualifiziert. Vor Siegemund waren bereits Julia Görges , Andrea Petkovic, Mona Barthel und Tatjana Maria ausgeschieden.

Die wichtigsten ATP-Ergebnisse des Tages im Überblick

Philipp Kohlschreiber (GER) Joao Sousa 5:7, 6:4, 6:7, 2:2 Spiel läuft Kei Nishikori (JPN/8) Ivo Karlovic 6:3, 7:6, 5:7, 5:7, 7:6 Maximilian Marterer (GER) Lucas Pouille (6.20 Uhr im LIVETICKER) Dominic Thiem (AUT/7) Alexei Popyrin (8 Uhr im LIVETICKER) Alexander Zverev (GER/4) Jeremy Chardy (9 Uhr im LIVETICKER) Novak Djokovic (SRB/1) Jo-Wilfried Tsonga (10.15 Uhr im LIVETICKER)

Die wichtigsten WTA-Ergebnisse des Tages im Überblick