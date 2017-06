Sjöström kratzt am Campbell-Weltrekord

Sonntag, 18.06.2017

Schneller als Sjöström war zuvor nur noch Ex-Weltrekordlerin Britta Steffen (Berlin), die im Juli 2009 52,07 Sekunden geschwommen war. Sjöström gewann in Canet deutlich vor der zweitplatzierten Campbell, die in 53,03 fast eine Sekunde langsamer war.

Nicht zu schlagen war über 200 m Brust die ehemalige Dopingsünderin Julia Jefimowa. Die Olympiazweite, die unter umstrittenen Umständen doch an den Spielen in Rio teilnehmen durfte und dort bei ihren Starts ausgepfiffen wurde, war in 2:20,15 Minuten über 200 m Brust mehr als vier Sekunden schneller als die Olympiafünfte Taylor McKeown (Australien/2:24,41).

