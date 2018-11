Schach-WM, 12. Runde: Carlsen gegen Caruana heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag geht die Schach-WM zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana in die 12. Runde. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung und Live-Berichterstattung.

Nach dem sechsten Ruhetag steht die letzte Runde zwischen Carlsen und Caruana an. Ein Sieger muss aus dieser jedoch nicht zwingend hervorgehen. Kommt es zum zwölften Remis im zwölften Match, geht es nämlich in den Tie-Break.

Schach-WM heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag findet ab um 16 Uhr die zwölfte Runde der Schach-WM in London statt. Die Partie wird nicht im deutschen Free-TV übertragen, jedoch bietet Worldchess einen kostenpflichtigen Livestream an. Für den Zugang zahlt ihr entweder 20 Dollar im Monat, oder ihr sichert euch direkt den Jahrespass für 25 Dollar.

Damit ihr alle Züge mitlesen und diese auch anhand einer anschaulichen Grafik gut nachvollziehen könnt, gibt es den ausführlichen Liveticker von SPOX.

Schach-WM 2018 - Zeitplan und Spielplan der Spiele zwischen Carlsen und Caruana

Zur Weltmeisterschaft 2018 findet ihr hier einen Überblick zu allen wichtigen Informationen.