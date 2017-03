Wales gegen Frankreich erneut unverändert

Donnerstag, 16.03.2017

Das bestätigte Coach Rob Howley laut der BBC. Demnach verdiene das Team, das Irland am vergangenen Freitag in Cardiff mit 22:9 geschlagen hatte, sein Vertrauen.

"Ich war begeistert von der Leistung am Freitag", betonte Howley. "Die Jungs verdienen die Chance, darauf in unserem letzten Six-Nations-Spiel aufzubauen." Für Hooker Ken Owens steht somit am Samstag das 50. Länderspiel an.

Howley lobte weiter: "Die Erfahrung und die Intensität, die wir gezeigt haben, waren extrem wichtig. Das wird auch eine große Rolle spielen, wenn wir auf ein starkes Team aus Frankreich treffen. Wir wollen das Turnier mit einer weiteren guten Leistung beenden." Von den ersten vier Spielen hat Wales zwei gewonnen (Italien, Irland) und zwei verloren (England, Schottland).

