Nächster All-Blacks-Star nach Frankreich

Mittwoch, 15.03.2017

"Ich habe mich in den vergangenen Monaten intensiv mit einem Wechsel nach Europa beschäftigt. Nun ist es soweit", sagte Kerr-Barlow, der 2015 mit den All Blacks aus Neuseeland in England Weltmeister wurde.

In Frankreich wird er auf gute Bekannte treffen. Mit Aaron Cruden (Montpellier) und Charlie Faumuina (Toulouse) werden im kommenden Jahr zwei weitere All-Blacks-Stars in Frankreich spielen.

