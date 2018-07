Tour de France - 16. Etappe: Heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

World Matchplay World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Tag 3 World Matchplay World Matchplay: Tag 5 Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Public Workout (DELAYED) Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Tag 4 Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Pressekonferenz (DELAYED) World Matchplay World Matchplay: Tag 6 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Weigh-In (DELAYED) BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay World Matchplay: Tag 7 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker World Matchplay World Matchplay: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Halbfinale -

Nach dem gestrigen Ruhetag beginnt heute in den Pyrenäen die Woche der Entscheidung. Für die kletterstarken Fahrer bietet sich nun eine der letzten Chancen in der Gesamtwertung Boden gut zu machen. Hier bekommt ihr alle Infos zu der Etappe und der Übertragung im TV und Livestream.

Auf der 15. Etappe feiert der Däne Magnus Cort Nielsen seinen ersten Etappensieg bei der Tour. Im Zielsprint setzte er sich in der Ausreißergruppe um Jon Izagirre Insausti und Bauke Mollema klar durch.

Tour de France: Das Streckenprofil der 16. Etappe

Nach dem gestrigen Ruhetage beginnt heute der Ritt in den Pyrenäen. Die Etappe beginnt in Carcassonne und endet im 218 Kilometer entfernten Bagneres-de-Luchon. Fünf Bergwertungen liegen im Plan, davon zwei schwere Berge der ersten Kategorie.

Vor allem die starken Kletterer werden heute noch einmal ihr ganzes Können zeigen und auch Thomas' Verfolger müssen auf Angriff fahren. Nach der 16. Etappe stehen nur noch vier weitere an, ehe am Sonntag die Abschlussfahrt nach Paris stattfindet. Wer in der Gesamtwertung noch einmal angreifen will, der muss heute bereits einige Sekunden auf den Gesamtführenden gut machen.

© letour.fr

Tour de France: Die 16. Etappe heute live im TV und Livestream

Start der heutigen Etappe ist um 11.30 Uhr. Mit der Zieleinfahrt der ersten Fahrer wird zwischen 16.45 Uhr und 17.40 Uhr gerechnet. One ist wie gewohnt ab Etappenstart um 11.20 Uhr im Livestream auf Sendung, die ARD überträgt dann das Ende ab 16.05 Uhr.

Zusätzlich zeigt auch Eurosport das gesamte Rennen. Hier beginnt die TV-Übertragung um 11.25 Uhr, wahlweise auch im kostenpflichtigen Livestream.

Tour de France 2018 im Liveticker

Darüber hinaus könnt ihr die gesamte Etappe natürlich auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

Tour de France: Das sind die aktuellen Träger der Wertungstrikots

Zum dritten Mal in Folge gibt es keine Änderungen bei den Wertungstrikots. Vor allem Peter Sagan wird das Grüne Trikot kaum noch zu nehmen sein und auch Jean Alaphillipe scheint der große Favorit auf den Sieg der Bergwertung zu sein.

Gelbes Trikot (Gesamtklassement): Geraint Thomas (Team Sky)

Grünes Trikot (Sprintwertung): Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

Gepunktetes Trikot (Bergwertung): Julian Alaphillipe (Quick - Step Floors)

Weißes Trikot (Bester Jungrofi): Pierre Roger Latour (AG2RLa Mondiale)

Tour de France 2018: So liefen die ersten 15 Etappen

Das Gesamtklassement der diesjährigen Tour hat bereits in den Alpen klare Formen angenommen. Geraint Thomas führt vor seinem Team-Kapitän und Tour-Favoriten Chris Froome. Daneben lieferte vor allem Weltmeister Peter Sagan eine überragende Leistung ab. Der Slowake schnappte sich bereits drei Etappensiege. Auch Thomas, Dylan Groenewegen und Fernando Gaviria waren je zweimal siegreich.

Tour de France: Alle Etappen in der Übersicht