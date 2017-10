Welte holt erste Goldmedaille

If Stockholm Open Men Single Live ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single Live ATP Antwerpen: Viertelfinale German Darts Masters Live German Darts Masters: Tag 1 NBA Cavaliers @ Bucks Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 BSL Galatasaray -

Fenerbahce Premiership Bath – Gloucester ACB Valencia -

Gran Canaria European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics Basketball Champions League Aris -

Bonn Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München

Miriam Welte (Kaiserslautern) hat dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Bahn-EM in Berlin im 500-m-Zeitfahren die erste Goldmedaille beschert. Die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2012 siegte in einer Fahrzeit von 33,321 Sekunden vor Pauline Grabosch (Erfurt/33,559) sowie der russischen Titelverteidigerin Daria Schmelewa (33,757).

"Ich habe bisher nur bei der U23 den EM-Titel geholt. Deswegen freue mich unglaublich", sagte Welte, die nach der Entscheidung vor Freude in die Luft sprang. Im Teamsprint hatte sich die 30-Jährige am Donnerstag mit Kristina Vogel noch mit Silber begnügen müssen.

Für Welte sowie die erst 19-jährige Grabosch war es jeweils das zweite Edelmetall binnen 24 Stunden. "Ich sehe das Ergebnis als Doppelsieg und freue mich deshalb umso mehr auch für Miriam", sagte Grabosch. Damit hat der BDR das vorab ausgegebene Ziel von "vier bis sieben Medaillen" (Sportdirektor Patrick Moster) bereits zur Halbzeit der Titelkämpfe erreicht.

Levy: "Das sind zwei Welten"

Lokalmatador Maximilian Levy verpasste im Sprint den Einzug ins Halbfinale. Der dreimalige Teamsprint-Weltmeister verlor im Viertelfinale gegen den Franzosen Sebastien Vigier in zwei Läufen.

"Ich fahre gegen jemanden, der zweieinhalb Zehntelsekunden schneller ist. Das ist nicht eine Welt, das sind zwei Welten", sagte Levy. Eric Engler (Cottbus) schied bereits in der Runde der besten 16 gegen den Polen Kamil Kuczynski aus.

Im Omnium landete Lucas Liss (Unna), Europameister von 2012, nach Nackenproblemen in der Vorbereitung abgeschlagen auf Rang 18. Neuer Titelträger ist der Spanier Alberto Torres Barcelo. Die EM auf dem neu verlegten Holz-Oval an der Landsberger Allee endet am Sonntag.