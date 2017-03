Greipel verpasst Sieg auf der ersten Etappe

Montag, 20.03.2017

Es dürfte Greipels einzige Chance auf einen Erfolg beim traditionsreichen Etappenrennen gewesen sein. Die restlichen Teilstücke sind überwiegend den Allroundern und Kletterspezialisten vorbehalten. In diesem Jahr duellieren sich die mehrmaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome (Großbritannien/Sky) und Alberto Contador (Spanien/Trek-Segafredo). Titelverteidiger Nairo Quintana aus Kolumbien (Movistar) ist nicht am Start.

Am Dienstag steht ein Mannschafts-Zeitfahren in Banyole über 41,3 km auf dem Programm (ab 15.45 Uhr). Die seit 1911 ausgetragene Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

