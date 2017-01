Arndt im Zielsprint erneut geschlagen

Donnerstag, 19.01.2017

Und wie schon am ersten Tag ging der Tagessieg an Australiens Radsport-Hoffnung Caleb Ewans (Orica). Der 22-Jährige setzte sich gegen den zweimaligen Weltmeister Peter Sagan (Slowakei/Bora-hansgrohe) durch.

Der Australier Richie Porte (BMC Racing), einer der Favoriten auf den Gesamtsieg, verteidigte die Führung in der Gesamtwertung erfolgreich. Er liegt 20 Sekunden vor Gorka Izagirre (Spanien/Movistar). Bester Deutscher im Klassement ist der Rostocker Paul Martens (LottoNL-Jumbo/1:19 Minuten zurück) auf Rang 42.

Die vierte Etappe führt am Freitag über 149,5 km von Norwood nach Campbelltown, die Rundfahrt endet mit der sechsten Etappe am Sonntag in Adelaide.

