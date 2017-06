Burg-Pokal: Bröring-Sprehe gewinnt Quali

Sonntag, 18.06.2017

Wulferding sicherte sich mit dem zweiten Platz das Ticket für das Finale um den Nürnberger Burg-Pokal am Jahresende in Frankfurt. Bröring-Sprehes Destiny Old hatte bereits beim letzten Finale teilgenommen, damals noch unter Sandra Nuxoll. Dadurch ist der achtjährige Wallach von weiteren Finalstarts ausgeschlossen.

Bröring-Sprehe hatte wegen der Verletzung ihres Goldpferdes Desperados auf die Grand-Prix-Wettbewerbe verzichtet und startet neben dem Burg-Pokal in der kleinen Tour.

