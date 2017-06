Alle Infos zum Royal Ascot 2017

Samstag, 17.06.2017

Was ist das Royal Ascot?

Die prestigeträchtige Rennwoche, auch "Royal Meeting" genannt, findet jährlich seit 1768 statt. Schirmherr ist das britische Köigshaus. Die Rennwoche wird alljährlich Mitte Juni, ca. 20 Tage nach dem Epsom Derby auf der Rennbahn Ascot, durchgeführt.

In diesem Jahr beginnt das Event am 20. Juni und endet am 24. Juni. Insgesamt werden 18 Gruppenrennen ausgetragen, der Gold Cup am dritten Renntag, der seit 1807 ausgetragen wird, stellt den Höhepunkt dar. Das Rennen über eine Distanz von exakt 4022 Meter gilt auf der Insel als bedeutendstes Galopprennen für Steher.

Bedeutung in der Gesellschaft

Nicht zuletzt wegen des Gold-Cup-Renntages - traditionell als "Ladies Day" bekannt, weil die weiblichen Besucher extravagante Hüte tragen - hat die Rennwoche eine besondere Bedeutung in der englischen Gesellschaft. Während dem Royal Ascot wird jeder Renntag durch den Einzug der britischen Königsfamilie eröffnet, die im offenen Landauer von ihrem nahe gelegenen Windsor Castle anfährt.

Die letzten Sieger des Gold Cups

Jahr Gewinner-Pferd Jockey 2010 Rite of Passage Pat Smullen 2011 Fame and Glory Jamie Spencer 2012 Colour Vision Frankie Dettori 2013 Estimate Ryan Moore 2014 Leading Light Joseph O'Brien 2015 Trip To Paris Graham Lee 2016 Order of George Ryan Moore



Fakten zur prestigeträchtigen Rennbahn in Ascot

Die Rennbahn gilt als eine der ältesten Rennbahnen Großbritanniens. Im Jahre 1711 wurden auf Initiative der damaligen Königin die ersten Rennen in Ascot, Grafschaft Berkshire, südlich von Windsor veranstaltet.

Entworfen und gebaut wurde die Rennbahn von einem Team um William Lowen und John Grape. Die Kursführung der Rennbahn ist dreieckig (ähnlich wie die Düsseldorfer Galopprennbahn auf dem Grafenberg) mit zwei angeschlossenen Verlängerungsstücken.

Erfolgreichster Jockey und Preisgeld

Ryan Moore war 2016 der erfolgreichste Jockey beim Royal Ascot. Sechs Renngewinne im vergangenen Jahr machen ihn auch bei der diesjährigen Auflage zum Topfavoriten und Gejagten. Insgesamt geht es während der Woche um umgerechnet mehr als 7,5 Millionen Euro.

DAZN überträgt das Royal Ascot 2017 komplett

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle fünf Renntage live und später auch auf Abruf. Die Live-Übertragungen starten täglich um 15.30 Uhr. Für Neukunden ist der erste Monat sogar gratis, danach kostet der Dienst 9,99 Euro pro Monat.

Neben Reitsportevents zeigt DAZN unter anderem jede Menge internationalen Fußball, darunter exklusiv die Premier League. Für die mobilen Endgeräte wie Tablet oder Handy sowie für Smart TVs, die Playstation oder die Xbox gibt es geeignete Apps.