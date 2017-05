Guignol gewinnt Grand Prix in Iffezheim

Sonntag, 28.05.2017

Der von Jean-Pierre Carvalho trainierte Fünfjährige wurde von Minarik gleich an die Spitze geschickt und verteidigte diese auf der 2200-Meter-Distanz bis ins Ziel.

Zweiter wurde mit Iquitos (Andrasch Starke) der amtierende Galopper des Jahres, der es trotz einer starken Schlussleistung nicht ganz schaffte, Rang drei ging an Way Key Star (Eduardo Pedroza). Der Favorit Dschingis Secret kam im sechsköpfigen Feld nur auf Platz fünf.

Das zweite Hauptereignis des Tages, den Derby Trial, in dem es 55.000 Euro zu gewinnen gab, holte sich der von Andreas Wöhler in Gütersloh trainierte Langtang. Er steht im Mitbesitz des Fussball-Managers Klaus Allofs, ist jetzt einer der Favoriten auf den Sieg im Deutschen Derby am ersten Juli-Sonntag in Hamburg.

