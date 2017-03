Niederlande sind Partnerland des CHIO

Montag, 06.03.2017

"Wir werden zeigen, was die holländischen Feierbiester können", sagte CHIO-Turnierdirektor Frank Kemperman, selbst Niederländer. Vor allem die nordholländischen Friesenpferde sollen laut Kemperman bei der farbenprächtigen Eröffnung eine große Rolle spielen: "Es gibt weltweit nur etwa 60.000 von ihnen, deshalb sind sie etwas ganz Besonderes."

Verantwortlich für die aufwändige Choreografie der Show ist das Aachener Grenzlandtheater. Dessen Intendant Uwe Brandt wollte am Dienstag vor der Haupttribüne des Mercedes-Benz-Stadions in der Soers keine Details verraten. Aber: "Es gibt so viele Klischees zum Thema Holland und Deutschland. Wir wären ja blöd, wenn wir die nicht bedienen würden."

Der CHIO findet in diesem Jahr vom 14. bis zum 23. Juli statt. Einer der Höhepunkte ist der Preis der Nationen, der traditionell am Donnerstagabend (20. Juli) als Flutlicht-Veranstaltung ausgetragen wird und den Deutschland 2016 gewann.

