Red Bull setzt auf Eigenverantwortung

Montag, 06.03.2017

Nico Rosberg und Lews Hamilton hatten bei Mercedes in ihrer gemeinsamen Zeit immer wieder Probleme untereinander. Das führte zu einem umfangreichen Verhaltenskodex innerhalb des Teams, der die beiden ehrgeizigen Fahrer ausbremsen sollte.

Red Bull geht andere Wege, wie Teamchef Christian Horner bei Sky Sports F1 bestätigte. "In dieser Saison wird es sicherlich heikle Momente geben, aber darum werden wir uns kümmern, wenn sie auftauchen", sagte er.

Dem Vorbild von Mercedes will Horner nicht folgen. "Die Regeln sind die gleichen wie im vergangenen Jahr. Sie fahren für ein Team und repräsentieren jeden einzelnen in diesem. Das wissen sie", so Horner. Vorerst gilt als kein Kodex für Ricciardo und Verstappen.

