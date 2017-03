DLV: "Werden den Schwung mitnehmen"

Montag, 06.03.2017

Insgesamt holte das junge deutsche Team in Serbien neun Medaillen, davon zwei aus Gold, und landete im Medaillenspiegel auf Platz drei.

"Bezogen auf die erzielten Nationenpunkte und die Anzahl der Finalplatzierungen waren es die erfolgreichsten Hallen-Europameisterschaften aus unserer Sicht in diesem Jahrtausend", sagte Gonschinska. Nach dem durchwachsenen Olympia-Auftritt in Rio steht in dieser Saison die Weltmeisterschaften in London im August als Highlight auf dem Programm.

