Wathelet gewinnt Weltcup-Springen in Leipzig

Sonntag, 22.01.2017

Bester Deutscher wurde Vorjahressieger Niklas Krieg (Villingen/43,76) mit Carella auf Rang drei.

Ludger Beerbaum (Riesenbeck) wurde vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften Messe mit dem 14 Jahre alten Wallach Casello Vierter. Leipzig ist die zehnte Etappe im Weltcup. Es folgen die Turniere in Zürich (Schweiz), Bordeaux (Frankreich) und Göteborg (Schweden), ehe vom 17. März bis 2. April in Ohama im US-Bundesstaat Nebraska der Weltcup-Gesamtsieger gekürt wird.

