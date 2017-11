Rallye-Weltmeister Ogier macht weiter

NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders

Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier setzt seine Karriere fort und geht auch im kommenden Jahr in einem Ford Fiesta RS für das Privatteam M-Sport an den Start. Das gaben die Briten am Dienstag bekannt. Der Franzose Ogier hatte in diesem Jahr den fünften WM-Titel geholt, seine Zukunft aber zunächst offen gelassen.



"Es ist großartig, dass ich meine Pläne für 2018 bekannt geben kann. Es ist unglaublich, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir wollen diese fantastische Reise fortsetzen", sagte Ogier: "Dieses Team hat so viel Leidenschaft."

Ogier war nach dem Rückzug von VW zur abgelaufenen Saison zu M-Sport gewechselt. Durch den Triumph im Ford ist er hinter seinem Landsmann Sebastien Loeb der erfolgreichste Rallye-Fahrer der Geschichte.

Neben Ogier verlängerte auch der Brite Elfyn Evans beim Team für das Jahr 2018.