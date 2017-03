Rallye-Deutschland-Programm mit Highlights

Donnerstag, 23.03.2017

Nach dem Prolog auf dem City-Rundkurs am Donnerstag findet der Shakedown in Eiweiler nahe des Bostalsees statt. Zentraler Bestandteil der Strecke sind am Freitag wie bisher die Weinberge in der Moselregion. Der Samstag steht auch diesmal ganz im Zeichen der Wertungsprüfungen auf dem Truppenübungsplatz Baumholder.

Am Schlusstag steht eine weitere Premiere an. Die neue Wertungsprüfung "Losheim am See" führt die Piloten in die Region des Dreiländerecks von Deutschland, Frankreich und Luxemburg.

