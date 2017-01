Ogier übernimmt Führung in Monte Carlo

Samstag, 21.01.2017

Dritter war der finnische Toyota-Pilot Jari-Matti Latvala (2:20 Minuten zurück).

Große Einbußen musste der bislang führende Belgier Thierry Neuville (Hyundai) hinnehmen, der nach einem Schaden bei der letzten Prüfung 32:04 Minuten verlor und auf Platz 15 zurückfiel. Am Sonntag beenden die letzten vier Wertungsprüfungen den WM-Lauf im Fürstentum, der zu Beginn vom Tod eines Zuschauers überschattet worden war.

Während der ersten Wertungsprüfung war am Donnerstagabend der neuseeländische Fahrer Hayden Paddon (Hyundai) von der Strecke abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Dabei wurde ein Fan so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus in Nizza starb. Das Auto von Paddon wurde aus dem Wettbewerb genommen.

