Dakar: Peterhansel steht vor Gesamtsieg

Freitag, 13.01.2017

Vor dem letzten Teilstück der 39. Rallye Dakar am Samstag hat Peterhansel alle Trümpfe in der Hand. Für Loeb war es der vierte Etappensieg in diesem Jahr.

Peterhansel und sein französischer Beifahrer Jean Paul Cottret gehen mit 5:32 Minuten Vorsprung auf den neunmaligen Rallye-Weltmeister Loeb in die zwölfte und letzte Etappe von Rio Cuarto nach Buenos Aires. Da dort nur 64 Kilometer in die Wertung einfließen, kann Peterhansel auf dem Weg zu seinem siebten Titel in der Autowertung (zudem sechs Motorradtitel) wohl nur durch einen Fahrfehler oder einen technischen Defekt gestoppt werden.

Gute Platzierung fürs deutsche Team

Orlando Terranova (Argentinien) und sein deutscher Co-Pilot Andreas Schulz (Hohenbrunn) holten am Freitag im Mini John Cooper Works Rally als Dritte eine gute Platzierung für das deutsche Team X-raid. Co-Pilot Dirk von Zitzewitz (Karlshof) und der südafrikanische Toyota-Pilot Giniel de Villiers) folgten auf Platz vier.

In der Motorrad-Wertung ist die Vorentscheidung bereits gefallen. Der Brite Sam Sunderland (KTM) hat sich weit von der Konkurrenz abgesetzt und geht mit 33:09 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Matthias Walkner (KTM) in die Schlussetappe. Das elfte Teilstück am Freitag gewann Paulo Goncalves (Portugal/Honda), Sunderland wurde Fünfter.

