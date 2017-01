Dakar: Loeb übernimmt Gesamtführung

Dienstag, 10.01.2017

Der Peugeot-Pilot setzte sich auf dem von Starkregen geprägten Teilstück von Uyuni/Bolivien ins argentinische Salta mit 3:35 Minuten Vorsprung gegen seinen bislang führenden Landsmann und Markenkollegen Stéphane Peterhansel durch.

Das beste Tagesergebnis des deutschen Teams X-raid erzielte der Finne Mikko Hirvonen, der mit einem Rückstand von 8:14 Minuten im Mini Vierter wurde. Der deutsche Beifahrer Dirk von Zitzewitz (Karlshof) belegte an der Seite des südafrikanischen Toyota-Fahrers Giniel de Villiers am Dienstag den fünften Rang (+11:57).

Achte Etappe verkürzt

Aufgrund starker Regenfälle wurde auch der achte Tagesabschnitt verkürzt. Nach 174 der ursprünglich geplanten 492 Wertungskilometer wurde die Etappe neutralisiert, das Rennen wurde erst im Schlussabschnitt wieder eröffnet.

In der Gesamtwertung liegt der nun dreifache Etappensieger Loeb vor den 406 Wertungskilometern der neunten Etappe am Mittwoch von Salta nach Chilecito nun 1:38 Minuten vor Rekordsieger Peterhansel. Dritter ist in Cyril Despres (+17:17/Peugeot) ein weiterer Franzose. Bester Nicht-Peugeot-Fahrer ist der spanische Ex-Dakar-Sieger Nani Roma im Toyota (+23:36), Hirvonen ist Fünfter (+53:41).

In der Motorradwertung führt weiter der Brite Sam Sunderland (KTM), der am Dienstag beim Erfolg des Spaniers Joan Barreda Bort (Honda) Dritter wurde. Sunderlands Vorsprung auf den zweitplatzierten Chilenen Pablo Quintanilla (Husquvarna) beträgt 20:58 Minuten.

Die Rallye endet am Samstag in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires.